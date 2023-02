Associação Comercial de Santarém entrega 1.100 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro

A Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém entregou 1.100 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro. O dinheiro foi angariado na sequência de uma campanha realizada em Outubro, mês dedicado ao cancro, com a ajuda da comunidade de Santarém. O cheque foi entregue no sábado, 4 de Fevereiro, data em que se assinala o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro. O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Francisco Cavaleiro e a coordenadora do Grupo de Apoio de Santarém da LPCC, Maria dos Prazeres André, estiveram presentes na sede da ACES, no Palácio Landal, em Santarém.