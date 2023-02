Chumbada proposta para estudar problemas da habitação em Azambuja

A Câmara de Azambuja chumbou, com os votos contra do PS e CDU, as medidas propostas pelo PSD e subscritas pelo Chega para a realização de um estudo que responda aos problemas da habitação no concelho e analise oportunidades no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O vice-presidente do município, António José Matos, disse que a proposta, além de não ter fundamentação legal, foi feita por alguém que não estudou devidamente a matéria.

O documento, apresentado pelo vereador social-democrata Rui Corça, indicava que há uma “crónica e gritante falta de habitação no concelho” de Azambuja, o que conduz à prática de valores elevados para a compra e arrendamento de habitação que não são compatíveis com os rendimentos auferidos pelos agregados familiares. “O município não está preparado com uma verdadeira política de habitação para que as pessoas possam viver com dignidade pagando um valor justo face aos seus rendimentos e isto está a tornar-se insustentável”, sustentou Rui Corça, acrescentando que em Azambuja pedem 800 euros de renda por um apartamento T2.

O vice-presidente do município enumerou os trabalhos levados a cabo pela autarquia na área da habitação, nomeadamente a Estratégia Local de Habitação aprovada pelo executivo camarário, assembleia municipal e Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), e as Áreas de Reabilitação Urbana já concluídas (em Azambuja e Manique do Intendente) e as que estão a ser finalizadas (mais 14). Quanto à construção de nova habitação António José Matos referiu ainda que existem seis loteamentos disponíveis que permitem a construção imediata de 672 fogos.