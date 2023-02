Homem encontrado morto em casa aguarda funeral há mais de sete meses

Um homem, de meia-idade, que foi encontrado morto em 30 de Junho do ano passado, na casa onde resida, na cidade da Horta, nos Açores, ainda aguarda ainda pelo funeral.

O caso foi confirmado à Lusa pelo gabinete de Relações Públicas do Hospital da Horta, onde o cadáver se encontra guardado, numa câmara de frio, desde a data da morte porque nenhum familiar reclamou, entretanto, o corpo.

Segundo a mesma fonte, o cadáver em causa foi autopsiado no dia 07 de Julho de 2022, por ordem do Ministério Público, para tentar determinar as causa da morte, mas até hoje o Hospital nunca recebeu autorização para libertar o corpo e avançar com o funeral.

O corpo desta pessoa, que não era natural do Faial e que não tinha familiares na ilha, foi mudado de lugar por mais de uma vez, devido a uma avaria nas câmaras de frio do Hospital, tendo ficado guardado num contentor de frio, no exterior daquela unidade de saúde, durante a maior parte do tempo, indicou a fonte.