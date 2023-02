Hospitais do Médio Tejo atingem indicadores assistenciais em níveis pré-pandemia

Realizaram-se em 2022 mais de 10 mil cirurgias, um aumento de 21% face ao ano anterior, no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Instituição também realizou em média mais de 700 consultas por dia.

Casimiro Francisco Ramos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), constituído pelas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, alcançou em 2022 resultados expressivos na prestação de cuidados de saúde à população. Os dados da actividade da instituição ficaram em linha com os registados na pré-pandemia, o que permite concluir que a actividade assistencial está a ser desenvolvida em pleno.

No que diz respeito ao Internamento, a actividade registou 15.704 altas, traduzindo-se num aumento acumulado de 13,8%. Na área da Consulta, realizaram-se 179.349 consultas externas, um aumento expressivo de mais 12.387 consultas comparativamente com o ano anterior. Destacam-se as seguintes especialidades: Dermatologia, com mais 61% de consultas e Pedopsiquiatria, com mais 88% de consultas. A Cirurgia apresenta também indicadores de evolução expressivos. Realizaram-se 10.610 cirurgias programadas, o que representa um aumento de mais 1.845 cirurgias (mais 21%) comparativamente com o ano anterior. O maior aumento regista-se nas seguintes especialidades: Oftalmologia (mais 823 cirurgias) e Ortopedia (mais 604 cirurgias).

Em 2022, o Hospital de Dia realizou um total de 32.461 sessões, verificando-se um crescimento de mais 13,9% (mais 3.966 sessões em termos absolutos) comparativamente ao ano anterior. No que diz respeito à actividade da Maternidade, registaram-se 688 partos, com a curiosidade de terem nascido 693 bebés. A actividade desenvolvida na Urgência indica igualmente um aumento da procura por parte dos utentes, dado que em 2022 foram realizados 154.139 atendimentos urgentes no CHMT, verificando-se um crescimento homólogo de 27,2%.

“Este foi um ano de alcançar objectivos. Mas não esquecemos que por detrás destes dados estatísticos estão os utentes que beneficiaram dos cuidados de saúde proporcionados pela Instituição, e os seus profissionais, que com o seu empenho e competência técnica permitiram alcançar estes resultados”, afirma Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do CHMT.

O CHMT integra três unidades hospitalares, localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas e tem uma área de abrangência que engloba 15 concelhos, servindo uma população de cerca de 255 mil habitantes.