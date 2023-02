Munícipes questionam executivo de Ourém sobre a nova USL de Leiria

Cerca de 50 munícipes compareceram esta terça-feira na reunião de câmara em Ourém, mostrando preocupação e confrontado o executivo com as recentes notícias da integração do concelho de Ourém na futura Unidade de Saúde Local (USL) de Leiria, abandonando assim o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria divulgou em Outubro do ano passado uma proposta endereçada ao ministro da Saúde para a criação de uma ULS na região de Leiria, incluindo os concelhos de Alcobaça, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pedrógão Grande, Pombal, Porto de Mós e Soure.

Já em Dezembro, o director executivo do Serviço Nacional de Saúde, antes mesmo de estar em plenas funções, emitiu uma deliberação para a criação de um grupo de trabalho com a missão de elaborar o plano de negócios da futura ULS de Leiria, E.P.E., dando a sua criação como um facto consumado.