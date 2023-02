partilhe no Facebook

Centro de vacinação de VFX com novo horário

O centro de vacinação do concelho de Vila Franca de Xira, instalado na Unidade de Saúde de Alhandra, passará a funcionar a partir de 11 de Fevereiro apenas aos sábados entre as 09h00 e as 13h00. Para agendamento, esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais os utentes deverão utilizar os seguintes contactos: estuariotejo.vacovid@arslvt.min-saude.pt ou os números 963977428/961084437.