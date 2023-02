Desaparecida há uma semana encontrada sem vida na Atalaia

partilhe no Facebook

Uma mulher de 56 anos, que tinha sido dado como desaparecida pela família há cerca de uma semana, foi encontrada sem vida na sua própria casa, na Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. A Guarda Nacional Republicana arrombou a porta no último domingo, 5 de Fevereiro, ao final da tarde, a pedido dos familiares, e deu com o corpo já em estado de decomposição. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Barquinha, que retiraram o cadáver. A GNR tomou conta da ocorrência.