Escolas de Azambuja aprendem como agir em situação de catástrofe

A comunidade escolar do concelho de Azambuja está a apender como agir em situação de acidente grave ou de catástrofe no âmbito de um programa de sensibilização promovido pelo serviço municipal de protecção civil em articulação com as corporações de bombeiros de Alcoentre e Azambuja e delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa.

A iniciativa "Escola Protegida" aborda, numa fase inicial, a temática das medidas de auto-protecção no espaço da escola em situação de acidente grave ou de catástrofe e quais os procedimentos de evacuação da escola em situações de emergência. Nesta fase as acções de sensibilização têm como público-alvo o pessoal docente e não docente.