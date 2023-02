Grupo de Dadores de Sangue do Vale de Santarém comemorou 50 anos

Almoço de convívio contou com grande adesão de dirigentes, sócios e amigos do Grupo de Dadores de Sangue do Vale de Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue do Vale de Santarém celebrou no sábado, 4 de Fevereiro, 50 anos de actividade com a realização de um almoço convívio no Centro Educativo de Solidariedade Social da Estação Zootécnica Nacional. Em nome da Câmara de Santarém, o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, felicitou o grupo pela dinâmica que tem revelado e que considera essencial para a mobilização de novos dadores.

“Nos períodos mais críticos que vivemos em Portugal, antes das reservas de sangue poderem esgotar, este Grupo foi ao encontro dos dadores e não esperou que as dádivas diminuíssem. Continuou o seu trabalho de sensibilização da população dadora para a dádiva de sangue, de forma a que as reservas permanecessem estáveis", disse o autarca elogiando o grupo presidido por Mariana Montês.

O almoço comemorativo contou com grande adesão de dirigentes, sócios e amigos do Grupo de Dadores de Sangue do Vale de Santarém, tendo marcado também presença a presidente do Conselho Directivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Mariana Antónia Escoval, e o presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém, Manuel João Custódio.