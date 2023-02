partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Idosa ferida com gravidade em atropelamento em Alcoentre

Uma mulher na casa dos 70 anos ficou ferida com gravidade na sequência de um atropelamento por um veículo ligeiro, na tarde desta terça-feira, 7 de Fevereiro, em Alcoentre, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 16h40 e a vítima foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira. No local estiveram os Bombeiros de Alcoentre, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira e a Guarda Nacional Republicana.