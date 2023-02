Recolha de sangue na Ribeira de Santarém

A sede do Clube de Canoagem Scalabitano, na Ribeira de Santarém, vai receber no sábado, 11 de Fevereiro, uma dádiva de sangue entre as 15h00 e as 19h30. A campanha é organizada pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes em parceria com a colectividade, contando com a imprescindível colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.