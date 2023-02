Aluguer de bicicletas avança em Benavente

O presidente do município de Benavente diz que as bicicletas partilhadas podem começar a funcionar em Abril.

O presidente do município de Benavente diz que as bicicletas partilhadas podem começar a funcionar em Abril. Após as alterações ao regulamento Carlos Coutinho afirma estar tudo pronto para que os velocípedes possam finalmente sair do estaleiro.

As bicicletas de uso partilhado podem entrar em funcionamento no município de Benavente em Abril. A garantia foi dada a O MIRANTE pelo presidente da Câmara, Carlos Coutinho. O autarca diz que o regulamento deve ser publicado em breve, após as recomendações de alteração que saíram da Assembleia Municipal.

As bicicletas passam agora a ter georreferenciação, para poderem ser identificadas nos circuitos que fazem. Também vai ser possível fazer as inscrições on-line e o cartão que é usado pelos alunos nas escolas pode ter uso no aluguer dos velocípedes. O período de aluguer das bicicletas está limitado a uma hora e não podem ser usadas em pavimentos que não sejam betuminosos.

As 24 bicicletas, estações de atracagem, cartões de utilização e software foram adquiridas após aprovação de uma candidatura do município ao programa FEDER - Portugal 2020 da União Europeia que comparticipou a compra em cerca de 80 por cento. Desde 2016 que os velocípedes estão armazenados num estaleiro do município à espera de serem postos em circulação, o que, segundo Carlos Coutinho, deverá acontecer em breve, uma vez que estão concluídas as ciclovias.