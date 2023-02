Campus da Saúde é a grande aposta do reeleito Provedor da Misericórdia de VFX

Armando Jorge de Carvalho foi reeleito Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira. Os órgãos sociais tomaram posse a 11 de Janeiro. O maior desafio da instituição é concluir as obras do Campus de Saúde que estão a decorrer no espaço do antigo hospital de Vila Franca de Xira. Para o mandato de quatro anos (2023/2026) foi ainda eleito António José Matos de Oliveira como vice-provedor.

“A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, que comemora 460 anos de existência em 2023, tem pela frente vários desafios, desde logo o de concluir a obra do Campus de Saúde, que está a decorrer no espaço do antigo hospital”, referiu a instituição em comunicado. O novo Campus da Saúde vai “revitalizar toda a zona envolvente da cidade de Vila Franca de Xira, bem como dinamizar económica e socialmente a região, com a criação de muitos postos de trabalho, e ainda dotar Vila Franca de Xira de mais uma unidade de lar (ERPI), uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados e uma Clínica de Saúde”.

Em declarações a O MIRANTE, o Provedor da Santa Casa estima que o Campus de Saúde esteja a funcionar em pleno entre o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Já a clínica ambulatória deverá ter as obras concluídas em Dezembro de 2024 sendo que as obras arrancaram em Janeiro. “Uma vez que as aberturas dos equipamentos vão ser desfasadas no tempo torna-se essencial que, para qualquer um deles funcionar, as infraestruturas de acesso estejam prontas”, disse o provedor.

Recorde-se que o projecto e o contrato de financiamento de 12 milhões de euros foram aprovados em assembleia-geral a 30 de Novembro de 2022. “A existência dessa aprovação é, aliás, condição essencial para que as respectivas instituições financeiras concedam os financiamentos. São entidades que não apoiam projectos desta natureza e dimensão se não forem sustentados e sustentáveis”, sublinhou Armando Carvalho. O Provedor considera ainda que este empréstimo não vai onerar a Misericórdia de VFX uma vez que “a médio/longo prazo tudo o que vai ser criado e as valências que vão estar a funcionar, dinamizando, complementando e fazendo crescer os serviços prestados pela Misericórdia, serão, inclusive, uma mais valia para o desenvolvimento futuro da instituição”, disse.

O Provedor relembra que desde 2012, altura em que fechou o antigo Hospital Reynaldo dos Santos, a instituição que lidera já ambicionava um projecto com a dimensão do Campus de Saúde. “No ano em que comemoramos os 460 anos de existência temos muito orgulho e grande sentido de responsabilidade em levar a cabo este projecto que vai marcar uma diferença muito positiva em Vila Franca de Xira”, reitera.