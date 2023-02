Consultas alternativas às urgências no hospital de VFX já atenderam 357 utentes

Desde que foi criada em Novembro do ano passado, o modelo de “consulta aberta” do Hospital de Vila Franca de Xira já atendeu 357 utentes, segundo nota de imprensa daquela unidade de saúde. Os utentes dispensaram o atendimento na urgência de adultos – libertando esse serviço – e optando pela nova modalidade de consulta.

Os utentes que optem pela consulta aberta, explica o hospital, têm acesso a consulta de enfermagem, consulta médica e acesso a meios de diagnóstico se necessário, como análises, raios-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal como aconteceria nos Serviços de Urgência.

O mês de Janeiro foi aquele que apresentou o maior número de atendimentos, com 171 consultas efectuadas. É de acesso voluntário por parte dos utentes e funciona todos os dias úteis entre as 18h30 e as 22h00. A “consulta aberta” foi uma medida tomada no âmbito da contingência sazonal de inverno e destina-se a doentes não urgentes que precisem de ser vistos por um médico e não padeçam de doença urgente ou aguda, como alternativa ao serviço de urgência. Basta aparecer e tirar senha. A medida tem como objectivo descongestionar os Serviços de Urgência do Hospital de Vila Franca de Xira, sobretudo nos meses de Inverno em que se regista uma maior afluência de utentes.