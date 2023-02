Detido no Entroncamento com droga e armas de fogo

Um homem de 51 anos foi detido pela PSP no Entroncamento por posse de cocaína e haxixe e de armas. Durante uma fiscalização rodoviária no Entroncamento, o suspeito foi detectado pelas autoridades a conduzir com a carta caducada, sem seguro válido e com alterações no automóvel sem que possuísse a competente inspecção válida dessa alteração.

Na mesma operação, a Polícia descobriu a presença de produtos estupefacientes e armas no interior da viatura o que levou os agentes a prosseguirem a investigação, que levou à apreensão de armas e droga, nomeadamente: duas armas de caça; uma arma de pressão de ar; dois sabres; um revólver; duas armas artesanais; uma navalha; 398 cartuchos calibre 12; 41 cartuchos calibre 20; sete munições de diversos calibres; 63 detonantes; 95 doses de cocaína; seis doses de haxixe.