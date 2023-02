Edifícios municipais em Alcanena com sistemas de aquecimento avariados

A Câmara de Alcanena tem vários sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) avariados incluindo o do Cine-Teatro São Pedro e o dos paços do concelho, onde o sistema só funciona numa das alas do edifício. A informação foi avançada pelo presidente do município, Rui Anastácio, em resposta a uma questão levantada pela oposição sobre o frio que se faz sentir no cine-teatro, a única sala de espectáculos do concelho.

“Estes são sistemas de AVAC que estão em fim de vida. Um milhão de euros não chega para renovar estes sistemas nos edifícios do cine-teatro, na biblioteca municipal e nas duas piscinas municipais. Demos prioridade às piscinas em relação ao projecto e sua revisão porque estamos na iminência de poder ter um envelope financeiro no próximo quadro comunitário para a eficiência energética”, explicou o autarca.

Rui Anastácio esclarece que não deram prioridade aos projectos para o cine-teatro nem para a biblioteca municipal porque tiveram que definir as prioridades. “Uma coisa é ter o projecto na mão para lançar para concurso ou para tentar enquadrar em alguma candidatura, outra coisa é conseguirmos dinheiro para fazer”, sublinhou, acrescentando que vão ter que esperar pelo quadro comunitário de apoio Portugal 2030 para este tipo de intervenções.

“Reconhecemos a necessidade de ter um sistema de climatização, tanto para o Verão como para o Inverno, mas sobretudo no Inverno, porque sabemos que o frio afasta as pessoas da sala. Temos noção do problema e da necessidade de o resolver. O problema é que para resolver é preciso dinheiro”, reforçou o autarca social-democrata.