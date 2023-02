Grupo motard “Slick & Piton” celebra cinco anos de vida em Salvaterra de Magos

O grupo motard “Slick & Piton” está a celebrar cinco anos de existência. No dia 25 de Março vai dinamizar em Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos, um evento com entrada livre. A iniciativa decorre na sede do grupo e inicia-se às 12h30 com uma recepção seguida de um momento de ‘comes e bebes’. Pelas 16h30, estão previstas demonstrações de Freestyle Motocross e Car Jump. A celebração conta ainda com jantar convívio com direito a bolo de aniversário e espectáculo de fogo. A animar a noite vai estar a banda Vintage Vinyls. A inscrição para participar no evento deverá ser feita online.