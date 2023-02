Lombas para travar excesso de velocidade no Entroncamento não saíram do papel

O vereador da oposição na Câmara do Entroncamento, Rui Gonçalves (PSD), questionou a maioria socialista, liderada por Jorge Faria, sobre as prometidas lombas redutoras de velocidade em algumas artérias da cidade. Rui Gonçalves recordou que, em Fevereiro do ano passado, foi apresentado, tanto em reunião de câmara como em assembleia municipal, um conjunto de medidas de “acalmia de tráfego” na cidade, nomeadamente com a colocação de lombas redutoras de velocidade, que até agora não foram implementadas. Jorge Faria optou por não responder ao pedido de esclarecimentos do vereador.

Recorde-se que o objectivo da colocação de lombas em algumas artérias era evitar excessos de velocidade como o que levou ao violento acidente em que morreu uma menina de quatro anos, Beatriz, em 28 de Janeiro de 2022, no cruzamento entre a Rua da Maruja e a Rua da Barroca, na zona do Casal do Grilo. A menina, a mãe e o irmão ficaram encarcerados no interior do carro. A menina, que seguia no banco de trás, numa cadeirinha apropriada, entrou em paragem cardiorrespiratória tendo o óbito sido declarado à chegada ao Hospital de Torres Novas.

O assunto gerou grande polémica com muitos cidadãos do concelho a criticarem, nas redes sociais, a Câmara do Entroncamento por nunca ter colocado lombas redutoras de velocidade numa rua propícia a excessos. “Esta foi, infelizmente, uma tragédia que já se avizinhava. É habitual haver naquela rua corridas ilegais e a câmara e as autoridades de segurança não fazem nada. Têm medo. Há uns meses cruzei-me com o senhor presidente da câmara no café e questionei-o da necessidade de se colocar lombas no local e travar as corridas ilegais. Ignorou-me”, recordou na altura uma moradora a O MIRANTE.

Também um morador no Entroncamento recordou, nessa altura, na rede social Facebook que, seis meses antes, juntou mais de 150 assinaturas num abaixo-assinado a pedir a colocação de lombas redutoras de velocidade, que entregou ao presidente do município. Um pedido que não foi atendido. “Se tivessem sido colocadas lombas para reduzir a velocidade dos carros que por ali passam talvez esta morte pudesse ter sido evitada”, lamentou.

Apesar das promessas até agora nada foi feito a não ser a assinatura de um protocolo com o comando distrital da PSP de Santarém para instalação de câmaras de videovigilância.