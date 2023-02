Morte de Filipe Silva apanhou de surpresa população de Alcorochell

Filipe Silva foi encontrado sem vida 27 dias após o seu desaparecimento num anexo a 50 metros da casa dos seus pais, em Alcorochel, concelho de Torres Novas. A Polícia Judiciária descartou a hipótese de envolvimento de terceiros, mas só a autópsia vai permitir o apuramento da causa da morte. O desfecho trágico deste desaparecimento, que envolveu a população e autoridades em buscas, chocou aqueles que eram mais próximos do homem de 49 anos.

Uma fonte próxima conta a O MIRANTE que, aparentemente, Filipe Silva estava motivado porque tinha em mãos um projecto para remodelar a casa onde vivia com a esposa e os dois filhos, de sete e quatro anos e, por esse motivo, é difícil acreditar que quisesse desistir de viver. Por outro lado, o director da Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, Avelino Lima, revelou em conferência de imprensa que “havia indicadores de que o quadro psicológico do falecido não era o melhor” uma vez que apresentava estados depressivos.

O corpo, recorde-se, foi encontrado na manhã de quinta-feira, 26 de Janeiro, por um serralheiro no anexo da casa de um vizinho dos pais de Filipe Silva que não residia permanentemente no país. Depois de várias tentativas infrutíferas para abrir a porta, porque a chave se encontrava do lado de dentro, o proprietário contactou o serralheiro que depois de desmontar a fechadura abriu a porta e ao deparar-se com o corpo deu o alerta às autoridades, que realizavam buscas naquela zona. De acordo com a PJ Filipe Silva saberia onde é que o proprietário guardava a chave.

Também só os resultados da autópsia determinarão há quanto tempo Filipe Silva estaria morto tendo sido visto pela última vez com vida a 30 de Dezembro. Nesse dia, recorde-se, tinha combinado ir com a esposa almoçar a casa dos seus pais mas nenhum dos dois compareceu. Filipe Silva, ex-emigrante em França, estava de baixa médica há cerca de ano e meio devido a um problema nos joelhos. Apesar da condição que lhe limitava a mobilidade dedicava-se à venda de automóveis. O funeral realizou-se na tarde de 31 de Janeiro em Alcorochel.