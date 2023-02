Obras de pavimentação na EN2 na zona de Abrantes

Para a execução destes trabalhos, será necessário condicionar o trânsito nos dias 7, 8 e 9 de Fevereiro, entre as 07h00 e as 18h00,

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar a partir de terça-feira, e até quinta-feira, trabalhos de pavimentação na Estrada Nacional (EN) 2, entre os quilómetros 404,350 e 404,900, no concelho de Abrantes.

Em comunicado, a IP refere que a intervenção tem como objectivo “melhorar o desempenho do pavimento, associando-se ainda a execução de trabalhos de reformulação da sinalização horizontal”, pelo que é necessário condicionar a circulação de trânsito neste período.

“Para a execução destes trabalhos, será necessário condicionar o trânsito nos dias 7, 8 e 9 de Fevereiro, entre as 07h00 e as 18h00, recorrendo a circulação alternada com apoio das autoridades policiais”, pode ler-se na nota.