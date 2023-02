Oposição em Torres Novas contra cedência de edifício a privado

O Bloco de Esquerda (BE) de Torres Novas demonstrou o seu desagrado em relação à cedência, por parte da câmara municipal, do edifício que foi sede da Caixa Geral de Depósitos Novas à Medical Knowledge Academy (MKA), uma empresa privada de Braga. O partido da oposição diz rejeitar em absoluto a acção do actual executivo, principalmente a opção de abandonar a ideia inicial de ceder as instalações à StartUp de Torres Novas, em prol de uma empresa privada de fora do concelho.

Em comunicado, o BE afirma que tem recorrentemente apresentado uma proposta ao executivo “para o apoio de 50% às rendas durante um ano para os novos comerciantes do comércio local” e que tem sido recusada. Acusa ainda o município de “revelar desorientação e falta de estratégia” e de estar “mais focado em servir interesses privados do que em resolver os problemas concretos da população. Recorde-se que, recentemente, o município de Torres Novas assinou um acordo de cedência do imóvel à empresa sediada em Braga, válido por um período de três anos, eventualmente renováveis por períodos de um ano, para a criação de um Centro de Estudos de Observação em Saúde. A MKA tem por missão a prestação dos cuidados de saúde à população com o aumento da qualidade da educação científica dos médicos portugueses através do desenvolvimento das suas competências em áreas específicas da prática clínica diária.