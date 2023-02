Ruínas do Palácio da Flamenga em Vialonga transformadas em apartamentos

As ruínas do antigo Palácio da Flamenga, em Vialonga, vão dar origem a apartamentos de uso público e serviços como as futuras instalações da junta de freguesia da vila. A garantia foi deixada na última semana em reunião de câmara pela vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago. O imóvel está referenciado na estratégia local de habitação do município e integra o sanatório, palácio e terreno adjacente. Foi um dos dois imóveis do Estado que o município recebeu na última semana no âmbito do acordo de colaboração celebrado entre Vila Franca de Xira e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) em Dezembro de 2021 (ver caixa).

A chegada do palácio ao património municipal permitirá salvaguardar e rentabilizar aquele edificado situado perto da Quinta da Flamenga. “No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social prevê-se a transmissão gratuita do sanatório da Flamenga do Estado para o património do município e a transferência tem em vista a promoção municipal de habitação, garantindo o direito de acesso à habitação aumentando os fogos públicos”, explicou a autarca.

A ideia do município é integrar o palácio na malha urbana de Vialonga salvaguardando e recuperando o edificado e disponibilizando habitação a custos controlados para quem mais precisa.

“É um assunto fechado, organizado e em curso”, garante Marina Tiago. A autarca respondia a uma proposta apresentada pela CDU a defender que o imóvel fosse classificado de património de importância de âmbito concelhio e que a câmara desenvolvesse uma discussão pública sobre qual deveria ser a utilização a ser dada ao imóvel e ao terreno. O documento foi chumbado com os votos contra do PS e do Chega e a abstenção da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). O palácio tem um valor patrimonial de 179.378 euros.

Recorde-se que o Palácio da Flamenga está bastante degradado, é local de tráfico de droga e prostituição e tem estado num estado de abandono e entregue ao vandalismo, sem vigilância, com as paredes cobertas de grafitis. O interior está completamente vandalizado e coberto de lixo e restos de materiais furtados, com partes do edifício já a ruir.