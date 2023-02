VFX entrega bolsas de estudo a alunos no valor de 30 mil euros

Duas dezenas de alunos do concelho de Vila Franca de Xira vão receber bolsas de estudo atribuídas pelo município num valor global de 30 mil euros. A cerimónia de entrega das bolsas de estudo teve lugar na Escola Secundária Gago Coutinho em Alverca.

O programa destina-se a alunos residentes no concelho e com idade igual ou inferior a 30 anos, cujo contexto socioeconómico seja menos favorável à prossecução dos seus estudos. Cada aluno recebeu 1.500 euros e a apresentação das candidaturas teve lugar em Outubro, tendo sido registadas pelo município 94 candidaturas e onde 47 cumpriam com os requisitos do regulamento municipal. A lista final de atribuição das bolsas de estudo foi aprovada em reunião de câmara a 25 de Janeiro. “O Município assume com este programa a intenção de apostar na construção de uma comunidade mais qualificada e dotada de mais competências, aumentando os níveis de participação e de habilitações, em particular dos jovens residentes no concelho, reforçando a importância da formação e valorização pessoal e a criação de uma maior e melhor consciência cívica”, refere o município em comunicado.