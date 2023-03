Alunos de Torres Novas aprendem mais sobre importância da saúde renal

Iniciativa do Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou-se a propósito do Dia Mundial do Rim e envolveu a participação de mais de uma centena de alunos do concelho de Torres Novas.

O Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) foi à escola comemorar o Dia Mundial do Rim, a 9 de Março, e sensibilizar os jovens para a importância da saúde renal. Três médicas internas da instituição despiram a bata da consulta e vestiram a de “professoras”, oferecendo a 60 alunos de três turmas do sexto ano de escolaridade da escola Artur Gonçalves, em Torres Novas, uma aula diferente, em que se aprendeu mais sobre a morfologia dos rins, sobre a doença renal crónica e a sua prevenção. No total vão ensinar sobre o tema a mais de uma centena de crianças do concelho de Torres Novas.

A “aula” foi integrada no conteúdo programático da disciplina de Ciências da Natureza. O objectivo foi explicar de uma maneira lúdica o sistema urinário e o seu funcionamento. Para além de uma apresentação teórica, os alunos puderam assistir à dissecação de um rim de porco pelos profissionais de saúde e realizar uma experiência prática sobre a filtração de um rim. A actividade promoveu também uma sensibilização sobre os hábitos de vida saudável a adoptar para a prevenção da doença renal, entre os quais a prática regular de exercício físico, a redução do consumo de sal na dieta e a importância de uma correcta hidratação diária.

A atividade terminou com o registo fotográfico no contexto da campanha internacional “#ShowYourKidneys”, que colocou as três turmas de Torres Novas no mapa da sensibilização contra a doença renal crónica. Foram também distribuídos folhetos lúdicos que o CHMT preparou especificamente para a comunidade escolar, com mensagens e curiosidades sobre os rins, e oferecidas garrafas de água com mensagens alusivas ao rim e às suas funções.

O Dia Mundial do Rim é uma campanha global de saúde pública, cujo objectivo é chamar a atenção de toda a população para a importância da função dos rins na saúde, pretendendo reduzir o impacto e frequência da doença renal crónica a nível mundial. A Doença Renal Crónica é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de função renal num período de meses a anos. Afecta uma em cada dez pessoas da população mundial e, apesar da sua gravidade ser variável, é uma doença crónica, incurável e que motiva a necessidade de cuidados de saúde durante toda a vida.