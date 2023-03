Abrantes lança plataforma de acesso a documentos e informações históricas do concelho

Projecto abr@ntes.digital, que surgiu no âmbito dos 40 anos do arquivo municipal, garante livre acesso a informação pública relacionada com a história e a memória de Abrantes.

A Câmara de Abrantes apresentou na segunda-feira, 13 de Março, o projecto abr@ntes.digital no âmbito das comemorações dos 40 anos do Arquivo Municipal de Abrantes numa cerimónia que decorreu nas instalações do arquivo e que contou com a presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

Sob o lema “Abrantes, um território inteligente, de proximidade, de sustentabilidade e de coesão”, o projeto abr@ntes.digital, que inclui um repositório aberto, tem como principal objectivo “integrar as grandes tendências tecnológicas no dia-a-dia da comunidade de forma a facilitar a vida aos munícipes”, refere o a autarquia em comunicado.

O presidente da autarquia destacou na cerimónia que “Abrantes volta a deixar a sua marca, apresentando orgulhosamente o seu repositório municipal, uma infraestrutura tecnológica que garante livre acesso a informação pública relacionada com a história e a memória de Abrantes”. Manuel Valamatos explicou ainda que “o repositório municipal é uma plataforma que disponibiliza digitalmente uma vasta quantidade de documentos e informações históricas, desde o século XII à atualidade, e cujo acesso era apenas feito presencialmente aqui no arquivo municipal, tradicionalmente por investigadores e académicos”.

A Câmara de Abrantes refere ainda que o projecto engloba a transformação digital iniciada em 2011; a biblioteca itinerante, criada 2013; o portal de serviços Abrantes360, cuja primeira versão arrancou em 2015; a carrinha do cidadão, que leva os serviços municipais aos cidadãos desde 2019; a transição digital nas juntas de freguesia e a partilha de serviços, projeto que iniciou em 2021; e, mais recentemente, a aplicação móvel Abrantes360 onde os cidadãos conseguem aceder aos serviços do município através do seu telemóvel aos quais agora se vem juntar o repositório aberto do concelho de Abrantes.