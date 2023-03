Depois de ter passado as últimas duas décadas fechada ao público o espaço da junta de freguesia reabriu ao público com uma mostra de trinta obras que traçam o percurso de uma artista da terra reconhecida por todo o mundo.

Castanheira do Ribatejo reabre Casa da Cultura com homenagens no feminino







A Castanheira do Ribatejo voltou a ter, desde sábado, 11 de Março, a sua Casa da Cultura a funcionar na rua José António Veríssimo da Silva, depois de duas décadas de portas fechadas e onde estava a servir como posto de cobrança de quotas do Juventude da Castanheira.

Agora que o espaço voltou para a junta de freguesia a edilidade investiu em obras de melhoria e reabilitação do espaço, para o tornar acessível a todos e voltou a abrir a Casa da Cultura com uma mostra de vários trabalhos no feminino, com destaque para a galeria principal onde estão 30 trabalhos da artista Conceição Sobral, conhecida pelo nome artístico São Sobral.

A reabertura da Casa da Cultura esteve inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher e além da retrospectiva do trabalho de São Sobral os visitantes podem apreciar trabalhos desenvolvidos pelo Clube das Artes da biblioteca Fernando Gomes de Sousa, elaborados por Maria Eugénia Teixeira, Angélica Sá, Áurea Valada, Célia Pereira, Silvia Godinho, Idália Sanes, Esmeralda Nicolau, Céu Fialho e as pinturas de Silvéria Oliveira.

A O MIRANTE São Sobral conta que é um privilégio voltar a expor os seus trabalhos na Castanheira e numa casa que conhece bem, já que a primeira exposição feita na Casa da Cultura também foi com trabalhos da sua autoria. Apresenta a evolução do trabalho da artista, desde a porcelana ao óleo passando pelo acrílico, pastel, café, retrato e aguarela. “Durante a pandemia pintei mais de 200 retratos”, revela. São Sobral nasceu em Vila Franca de Xira em 1948 e a veia artística vem-lhe de família. Tem obras no Museu Internacional da Mulher na República Checa, já expôs um pouco por todo o país e está representada em vários países, incluindo Bulgária, Hungria, França, Cabo Verde ou África do Sul.

A exposição está patente de 11 de Março a 7 de Abril, de segunda a sexta das 10h00 às 11h00 e das 14h30 às 16h30 e aos sábados das 09h30 às 12h30.