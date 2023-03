Encontradas três menores que estavam desaparecidas desde domingo

Jovens, com 15, 16 e 17 anos, fugiram do Lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, em Torres Novas, onde estão institucionalizadas.

As três menores que fugiram na noite de domingo, 12 de Março, do Lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, em Torres Novas, foram encontradas na tarde de segunda-feira, 13 de Março, pelas autoridades. As raparigas, com idades entre os 15 e os 17 anos, foram encontradas no Entroncamento e foram encaminhadas para a instituição de onde saíram sem ninguém se aperceber. Ao que O MIRANTE apurou as buscas da Polícia de Segurança Pública decorreram nos concelhos de Torres Novas, Entroncamento e Santarém. O Lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, mais conhecido por Lar das Raparigas, pertence à Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas.



* Notícia em actualização.