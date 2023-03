7º Encontro dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar em Santarém

partilhe no Facebook

Os médicos internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria vão realizar o 7º Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria. A iniciativa é apoiada pela Associação dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar e vai decorrer a 2 e 3 de Junho, em Santarém. O Encontro é antecedido por Cursos Pré-Encontro, a 31 de Maio e 1 de Junho.

Este Encontro pretende abordar o tema “Prevenção” e os médicos vão tentar incluir no programa temas relevantes na prática clínica diária de Medicina Geral e Familiar. “Esta iniciativa representa um marco relevante na formação na Medicina Geral e Familiar da nossa região. Pretende-se a promoção do enriquecimento curricular e a aquisição de competências fundamentais para o desenvolvimento e actualização da profissão”, pode ler-se na nota de imprensa enviada pela organização do evento.