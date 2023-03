Bispo de Santarém diz ser “expectável” que padre condenado por abusos regresse às paróquias

O caso do padre António Júlio Santos, condenado em 2015 por abuso sexual de duas menores, tem agitado as comunidades das paróquias de Vale de Santarém, Póvoa da Isenta e Almoster. Aconselhou-o a recatar-se?

O que falei com ele foi para saber como está e informou-me, no passado sábado, que estava fragilizado e que não se sentia bem e nem seguro para ir celebrar às comunidades e que, portanto, ia pedir ao diácono Pedro para o substituir para as comunidades não ficarem sem celebração de domingo. Há uma pressão sobre ele e comunicou-me que não se ia aproximar das comunidades.

Foi transmitido na missa de domingo em Vale de Santarém e a O MIRANTE, por um membro da Comissão Diocesana de Protecção de Menores, que o padre se tinha afastado e que iria haver uma avaliação do seu processo de reintegração. Como está este processo?

Não digo que ele se afastou, digo que não se aproximou, como é expectável. Comunicou ao bispo que não se iria aproximar e, naturalmente, isso implica uma avaliação. Temos que conversar e ver o que se passa. Já estive com ele e encontra-se melhor, está estável.

Então os fiéis poderão contar com o padre António Júlio nas próximas missas de domingo?

Se se sentir bem é expectável que sim. Encontra-se estabilizado, reconfortado por muitas mensagens e comunicações que recebeu. Suponho que tudo está garantido para que possa aparecer.

Mas vai esta diocese tentar perceber qual a vontade dos fiéis em relação à permanência do padre nas paróquias?

O bispo deve ouvir toda a gente, não fujo a falar com as pessoas. E daquilo que posso transmitir, talvez seja bom dizer, é que este padre, que teve um problema de há dez anos, foi considerado pelo tribunal como uma pessoa recuperável. O tribunal exigiu exames periciais para chegar a essa conclusão e impôs as condições para essa recuperação. Não foi a Igreja que inventou, foi o tribunal que decidiu. E de tal modo era a exigência que quando se pôs a questão Roma analisou o processo e fez um despacho do tribunal administrativo, não obrigou a criar um tribunal canónico, acrescentando os cuidados em relação ao acompanhamento espiritual, à residência em comunidade e às tais avaliações porque não havia antecedentes criminais. Foi uma fragilidade circunstancial a um espaço de tempo. E estamos a cumprir a nossa missão que é fazer o que está previsto: acompanhar.