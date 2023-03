Bons Sons é o festival ibérico que mais contribuiu para a igualdade

O festival Bons Sons, que acontece anualmente na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar, foi considerado o festival ibérico que mais contribuiu para a igualdade e obteve o título de melhor acolhimento e recepção a nível nacional. O festival foi um dos grandes vencedores dos Iberian Festival Awards, atribuídos numa cerimónia na Maia, distrito do Porto.

Promovidos pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos) visam distinguir os melhores eventos em Portugal e Espanha. Os festivais portugueses Rock in Rio Lisboa, Neopop, Kalorama e Músicas do Mundo são alguns dos vencedores. Entre os outros premiados portugueses estão ainda o Artbeerfest Caminha e o Revenge of the 90's, como melhor festival não-musical e melhor festival indoor (em espaço fechado), respectivamente.

A 7.ª edição dos Iberian Festival Awards integrou o Talkfest. Nesta edição, os nomeados estavam distribuídos por 23 categorias, às quais se juntaram dois prémios de excelência (entidade e personalidade) e um prémio da fundação INATEL, que foi atribuído à banda Expresso Transatlântico, formada pelos irmãos Sebastião e Gaspar Varela e por Rafael Matos.