Duarte e Sexteto Bernardo Moreira vencem o Prémio Carlos Paredes

Na edição de 2022, são dois os vencedores do Prémio Carlos Paredes. Duarte e Sexteto Bernardo Moreira conquistaram o júri do concurso.

Duarte e Sexteto Bernardo Moreira venceram a edição 2022 do Prémio Carlos Paredes. Os músicos conquistaram as preferências do Júri, com as suas obras “No Lugar Dela” e “Entre Paredes”. A grande qualidade das candidaturas apresentadas, quer autorais, arranjos e improvisos foram alguns dos aspectos apontados pelo júri do concurso, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, desde 2003.

Numa decisão unânime, José Jorge Letria (representante da Câmara de Vila Franca de Xira), Pedro Campos (compositor e músico), Amélia Muge (representante da Sociedade Portuguesa de Autores) e Rui Filipe Reis (crítico musical) sublinharam que apesar de se verificar um menor número de obras a concurso a “qualidade é maior nos conteúdos verificando-se uma coerência estética a todos os níveis”.

No caso de “No lugar dela”, o júri salientou “o bom gosto, o rigor da execução, solidez e maturidade e a grande criatividade” nas temáticas do disco de Duarte; no caso do “Entre Paredes”, “a excelente transição das melodias de cordas para os sopros, a elegância da interpretação e as improvisações e o facto de ser uma homenagem ao grande compositor e músico Carlos Paredes”.