PJ realizou buscas no serviço de Urbanismo da Câmara de Torres Novas

A Polícia Judiciária esteve durante todo o dia de terça-feira, 14 de Março, nos serviços de Urbanismo da Câmara de Torres Novas, no âmbito de um processo que envolve dois funcionários do município e um projectista externo, disse fonte da autarquia.

A fonte disse à Lusa que os inspectores pediram acesso a computadores e levaram documentos, tendo os dois funcionários sido levados para interrogatório.

As situações em causa prender-se-ão com um eventual favorecimento e terão ocorrido em 2017/2018, acrescentou.

O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, contactado pela Lusa confirmou a presença da PJ no serviço de Urbanismo na terça-feira, salientando que não foram visados eleitos, mas sim funcionários do município.

Já na reunião pública do executivo municipal que está a decorrer na manhã desta quarta-feira, 15 de Março, Pedro Ferreira adiantou que os funcionários levados para interrogatório foram uma arquitecta e um funcionário "ligado à fiscalização".

"Não tem nada a ver com a câmara. Tem a ver em termos pessoais com as pessoas visadas e a partir daqui não posso dizer mais nada”, afirmou.