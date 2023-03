Ruído do trânsito na circular urbana de Santarém continua a incomodar

O ruído causado pelo tráfego rodoviário na circular urbana D. Luís, em Santarém, perturba há muitos anos o descanso dos moradores das urbanizações mais próximas daquela via rápida com quatro faixas, também conhecida como Rua O. A via é da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) e o presidente da Câmara de Santarém refere que tem contactado essa entidade no sentido de mitigar o problema, colocando barreiras acústicas nas zonas mais sensíveis, nomeadamente junto à urbanização da Quinta do Mergulhão.

Na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves referiu que em Janeiro último contactaram a IP sobre essa matéria, referindo que o assunto já é objecto de preocupação há muitos anos. O autarca disse que o município não se pode substituir à IP para tomar medidas sem haver um protocolo para o efeito, que a autarquia já propôs.

O tema foi levantado pela eleita da CDU Rita Correia, que recordou que o problema se arrasta há mais de 17 anos e sente-se de forma mais intensa junto à urbanização do Mergulhão. Daí ter solicitado à Câmara de Santarém que diligencie junto da Infraestruturas de Portugal com vista à resolução dessa situação.