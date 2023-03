Segundas Caminhadas pelas Freguesias começam em Tremês

A segunda edição das Caminhadas pelas Freguesias, no concelho de Santarém, tem início no dia 1 de Abril em Tremês, com concentração pelas 09h00 junto às instalações da Associação Desportiva Ribacoop. O percurso conta com dois níveis de dificuldade, um de 3km e outro de 7km. No final do percurso há degustação gastronómica de produtos locais, para os participantes previamente inscritos. As inscrições são gratuitas e obrigatórias podendo ser submetidas através do email gau@viversantarem.pt.