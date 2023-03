Telescola de Pedrógão cedida por cinco anos à junta de freguesia

A Câmara de Torres Novas aprovou em reunião do executivo a cedência, através de contrato de comodato, da utilização da antiga telescola de Pedrógão à junta de freguesia pelo período de cinco anos.

O contrato a celebrar com a Junta de Pedrógão prevê a utilização do espaço para iniciativas promovidas pela própria autarquia bem como em acordo com as colectividades e associações, e ainda cedências a privados que promovam actividades culturais, desportivas ou outras que se revelem de interesse para a população da freguesia.

A antiga escola do primeiro CEB de Pedrógão, edifício de dois pisos onde funcionou a escola primária e telescola, recorde-se, foi transformada em espaço multiusos para utilização da comunidade local. A obra representou um investimento de quase 80 mil euros por parte do município de Torres Novas.