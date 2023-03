Alunos do Agrupamento de Escolas Templários levam à cena espectáculo Ângela!

Companhia de Teatro Templários integra alunos do 3º ciclo e secundário. Espectáculo realiza-se esta sexta-feira, 17 de Março, pelas 21h00, no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar.

Ângela! é o título do primeiro espectáculo do Agrupamento de Escolas Templários para a Bienal das Artes do Plano Nacional das Artes. O espectáculo de teatro realiza-se esta sexta-feira, 17 de Março, pelas 21h00, no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. Ângela! é uma criação original colectiva da Companhia de Teatro Templários, do Agrupamento de Escolas Templários, desenvolvida durante o ano lectivo 2021/2022. Teve a sua primeira apresentação no Jardim do Mouchão, em Tomar, integrada na programação “Essência/Ser Humanindade”, uma parceria com a Câmara de Tomar e a Junta de Freguesia Urbana de Tomar.

O objectivo desta iniciativa é sensibilizar a comunidade para os valores universais do humanismo e justiça garantindo a participação da população na construção desse projecto. As alunas Laura André e Sara Henriques ficcionaram sobre a biografia (quase inexistente) de Ângela Tamagnini, figura de relevo na história local e nacional. O primeiro espectáculo da Companhia de Teatro Templários retrata, satiricamente, a chegada das tropas francesas a Tomar, no início do século XIX, durante as invasões napoleónicas, e o confronto com a Ângela Tamagnini. Depois da visita dos franceses Ângela Tamagnini vai receber em sua casa duas mulheres do futuro.

A Companhia de Teatro Templários iniciou a sua actividade em 2020 e integra alunos do 3º ciclo e secundário das várias escolas do Agrupamento de Escolas Templários. Os bilhetes estão à venda no Cine-Teatro Paraíso e pode ser visto por maiores de seis anos.