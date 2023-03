Autoridades encontram idoso desaparecido em Tomar

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Tomar, encontrou um idoso de 87 anos, dado como desaparecido a 13 de Março, no concelho de Tomar, num estado de desorientação e cansaço. As autoridades realizaram uma acção de busca que decorreu na segunda-feira e encontraram o idoso no dia em que foi dado como desaparecido.

Os militares da Guarda foram alertados para o desaparecimento de um idoso por volta das 9 horas. De imediato, foram realizadas diligências policiais para tentar localizá-lo, encetando-se uma operação de busca direccionada para as proximidades do terreno agrícola onde foi visto pela última vez. No decorrer das buscas e pelas 13 horas, os militares localizaram o idoso, numa zona de caminho de difícil acesso a meios motorizados. “O idoso encontrava-se desorientado e cansado, não sendo necessário tratamento hospitalar”, afirma a GNR em comunicado.

Na operação estiveram presentes militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar, da Secção de Policiamento Comunitário e Prevenção Criminal (SPCPC) de Tomar e do Posto Territorial de Ferreira do Zêzere.