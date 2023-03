Camião de transporte de produtos alimentares arde na A15 em Rio Maior

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 16 de Março. Condutor foi assistido no local.

Um veículo pesado de transporte de produtos alimentares ardeu, na tarde desta quinta-feira, 16 de Março, ao quilómetro 23,8 da A15, no sentido Rio Maior- Santarém, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

De acordo com a mesma fonte o condutor do camião foi assistido no local, não tendo sido necessário receber tratamento hospitalar.

A via mais à direita ainda se encontrava condicionada às 16h30.

O alerta foi dado às 15h45 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Rio Maior, Brigada de Trânsito da GNR e Auto-Estradas do Atlântico, num total de 14 operacionais apoiados por seis viaturas.