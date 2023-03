Castelo de Ourém inaugura exposição de arte “onírica”

53 peças de cerâmica, com personalidade própria e única, podem ser visitadas até 14 de Maio na Sala Expositiva do Paço dos Condes, no Castelo de Ourém.

A Sala Expositiva do Paço dos Condes, no Castelo de Ourém, foi palco da inauguração da exposição “Onírica” da artista natural de Caldas da Rainha, Elsa Rebelo. A iniciativa decorreu no sábado, 11 de Março. A mostra, que contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, e da vereadora Conceição Henriques, responsável pelo pelouro da Cultura, apresenta uma seleção de 53 peças de cerâmica criadas pela artista.

Conceição Henriques demonstrou a sua satisfação por presenciar a exposição de uma artista num lugar com prestígio, referindo que “o espaço para além de dignificar a obra da artista, está em plena harmonia com o tema da exposição”. Isabel Costa congratulou a artista pela colecção apresentada, um exemplo de arte e criatividade aplicadas através de uma técnica tão característica e histórica da cidade de Caldas da Rainha: a cerâmica. A vice-presidente sublinhou que a arte tem um papel fundamental na promoção do património cultural e na divulgação do talento dos artistas locais.

Elsa Rebelo referiu que cada peça exposta representa uma obra de arte singular, que possui uma personalidade própria e única, em que cada uma delas tem uma história para contar. As peças esculpidas e pintadas transportam para uma dimensão “onírica”. O cenário remete para imagens plásticas próximas de figurações dos sonhos, numa espécie de experiência com o fantástico. A artista consegue criar uma atmosfera que convida à imaginação e à fantasia, apresentando um universo lúdico e surrealista que convida a escapar da realidade e a explorar o mundo dos sonhos.

A exposição vai estar patente na Sala Expositiva do Paço dos Condes, no Castelo de Ourém, até ao dia 14 de Maio.