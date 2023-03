GNR reúne com autarca de Alcanena sobre multas de estacionamento que têm gerado contestação

O comando da Guarda Nacional Republicana vai reunir com o presidente da Câmara de Alcanena para analisar a situação das multas de estacionamento que nos últimos meses têm revoltado a população. A informação foi dada pelo gabinete de imprensa da GNR depois de O MIRANTE ter pedido esclarecimentos sobre as multas que têm sido passadas no concelho e que os cidadãos consideram “abusivas”. A GNR limitou-se a acrescentar, em resposta a O MIRANTE, que a “segurança rodoviária e a redução da sinistralidade rodoviária é uma prioridade estratégica para a Guarda”, referiu a GNR.

Na última edição de O MIRANTE demos conta da revolta de Dulce Rodrigues, moradora na Rua da Fonte Nova, em Malhou, que foi multada três vezes por ter os dois carros de família estacionados à porta de casa. Duas dessas multas foram passadas na mesma noite e à mesma hora. “Tenho os dois carros estacionados à porta de casa há cerca de 40 anos e não estão a estorvar ninguém. Agora recebo três multas para pagar. Isto é um exagero”, criticou em reunião de câmara onde foi expor a sua situação ao executivo camarário.

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio (PSD/CDS/MPT), mostrou-se solidário com a indignação de Dulce Rodrigues e aconselhou-a a marcar uma reunião com o comandante do posto da GNR de Alcanena. Rui Anastácio considera que a situação está a ultrapassar o excesso de zelo e quer falar com o comandante da GNR para analisar a situação e tomar medidas.

Como O MIRANTE tem dado conta, a população de Alcanena está indignada com o que dizem ser uma caça à multa por parte da GNR nos últimos meses. Alguns moradores contaram a O MIRANTE que, há cerca de três semanas, foram multados 30 carros junto ao pavilhão multiusos e que durante um funeral também vários condutores foram autuados. As multas são passadas em todas as freguesias do concelho de Alcanena.