Inscrições abertas para férias da Páscoa na Golegã

Estão abertas as inscrições para as Férias (Cri)Ativas de Páscoa do município da Golegã. O Jardim de Infância da Golegã e o Centro Escolar de Azinhaga acolhem crianças dos três aos seis anos. As crianças dos seis aos 12 anos vão frequentar a Biblioteca Municipal da Golegã e partilhar o Centro Escolar de Azinhaga. No acto da inscrição, que pode ser feita de 21 a 24 de Março, deve ser entregue preenchido o formulário disponível no site da câmara municipal.

As vagas são limitadas e obedecem a critérios. A criança deve residir no concelho da Golegã e frequentar um estabelecimento escolar do concelho. Os valores semanais oscilam consoante o escalão do abono de família e o pagamento da primeira semana deve ser feito no acto da inscrição. As inscrições são válidas a partir do dia 20 de Março. Quem preferir pode dirigir-se ao Edifício Equuspolis na Golegã ou à Biblioteca José Saramago em Azinhaga, entre as 10 e as 13 horas e as 14:00 e as 16 horas.