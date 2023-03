Multado com motorizada que não sai da garagem há anos

Fernando Duarte nem quis acreditar quando há cerca de uma semana recebeu uma carta para pagar uma multa de 120 euros por circular em excesso de velocidade na auto-estrada com a sua motorizada que não sai da garagem há mais de dois anos. Na carta vem a foto da matrícula a informar que a motorizada foi apanhada pelo radar a circular na auto-estrada do Norte (A1) no dia 23 de Julho de 2022, pelas 23h23, a 164km/hora. No entanto, a velhinha motorizada de Fernando Duarte, de marca Sachs, estava na garagem, em Salvaterra de Magos, nesse dia. E a velocidade que atinge está muito longe desse registo.

Leia a notícia completa na edição semanal de O MIRANTE