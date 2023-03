Reunião de autarcas da Lezíria com ministro da Saúde foi para “inglês ver”

Presidente da Câmara de Santarém lamentou que na reunião com o ministro da Saúde na CIM da Lezíria do Tejo não tenham sido apontadas soluções para a falta de médicos e encerramentos de serviços no Hospital Distrital de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), lamentou que a reunião realizada no dia 7 de Março com o ministro da Saúde tenha sido para falar dos problemas que são “já conhecidos” e que não tenha sido apresentada “qualquer solução”. O autarca falava no final da reunião que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, realizou na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), na sequência de um pedido dos autarcas para abordarem questões como a falta de médicos de família e os encerramentos ocasionais de vários serviços de urgência do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

