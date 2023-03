Ruído da A1 é pesadelo para moradores de urbanização em VFX

Há um ano que Marta Silva e a família não conseguem ter uma boa noite de sono na casa de sonho que compraram no condomínio Villa Viva, em Vila Franca de Xira, e que hoje, admite a moradora, transformou-se num pesadelo. Tudo porque o condomínio onde algumas casas custam mais de 350 mil euros tem como vizinha a mais movimentada auto-estrada do país (A1) onde o ruído do trânsito é constante. Ao contrário das zonas envolventes, na zona onde estão os prédios nunca foram colocadas barreiras acústicas pela concessionária, a Brisa, para minorar os inconvenientes para quem ali vive. Uma consequência do passado atribulado da urbanização.

