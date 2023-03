Alunos da Escola Profissional de Ourém e de Hotelaria de Fátima em destaque no Campeonato Nacional de Profissões

Três ex-alunos da Escola Profissional de Ourém e a Escola de Hotelaria de Fátima, ambas pertencentes à Insignare, conquistaram duas medalhas de prata e uma de bronze no Campeonato Nacional das Profissões que decorreu a 12 de Março, em Portimão [Algarve]. Na Romeu Oliveira e Ana Gomes alcançaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente, e Rui Rodrigues, na profissão de Cozinha, conquistou a medalha de prata.

Cerca de meia centena de profissões estiveram a concurso e em provas de demonstração ao longo dos três dias do campeonato. O encerramento da iniciativa contou com a presença da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e do secretário de Estado do Emprego, Miguel Fontes.