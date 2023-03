Alves Redol vai ter uma casa com o seu nome em VFX

Herdeiros de Alves Redol estão a oferecer uma casa no centro de VFX para a instalação de um espaço museológico que pode ser uma continuação do Museu do Neo-Realismo.

António Mota Redol, filho de Alves Redol, seu herdeiro e um dos grandes dinamizadores do Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, propôs à câmara municipal a cedência de um edifício do qual é proprietário para a instalação de um espaço dedicado à memória do pai, assim como de outros escritores do seu tempo. Mota Redol deu ainda conhecimento da proposta à direcção e alguns associados da Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo, que depois do nascimento da obra se constituiu como uma espécie de Liga de Amigos.

Leia a notícia completa na edição semanal de O MIRANTE