Benavente comemora 823 anos do Foral com programa variado

A Junta de Freguesia de Benavente vai assinalar os 823 anos da carta do foral com um programa de actividades que vai decorrer de 24 a 26 de Março.

A programação tem início na sexta-feira, 24 de Março, pelas 21h30, no auditório da Escola Secundária de Benavente, com a Tertúlia “As mulheres portuguesas nos finais da Idade Média”, que vai contar com a participação de João Ferreira Dias, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e de Ana Margarida Rodrigues, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. À meia-noite haverá lançamento de fogo-de-artifício.



No dia seguinte, denominado Dia do Foral, sobe ao palco do Cine-Teatro de Benavente a Sociedade Filarmónica Benaventense para um concerto temático de bandas.



No domingo, 26 de Março, há música no coreto do Parque 25 de Abril, a partir das 15h30, com o concerto de saxofone com Roberto Gonçalves.



O foral foi atribuído a Benavente por D. Pelágio, mestre da Ordem Militar de Évora, em Março de 1200 e confirmado em Santarém em 1218 por D. Sancho I. O documento é considerado um “marco histórico para Benavente no contexto da formação do país e na consolidação das terras na margem esquerda do Tejo”, lê-se na página do Museu Municipal de Benavente.