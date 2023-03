Mãe de jovem com esquizofrenia queixa-se que os médicos do Hospital de VFX desvalorizaram gravidade da doença da filha. A jovem, de 22 anos, foi deixada sozinha numa sala e fugiu. Situação não é caso único nos últimos meses.

Helena Ribeiro, de Alverca, escreveu uma queixa no livro de reclamações do Hospital de Vila Franca de Xira

Doente com esquizofrenia foge das urgências do Hospital de Vila Franca de Xira

A jovem de 22 anos foi deixada sozinha numa sala e fugiu da unidade de saúde tendo sido encontrada junto à estação de comboios de Vila Franca de Xira.

Helena Ribeiro, de Alverca, não se vai esquecer tão cedo da tormenta que passou na primeira semana de Março nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX), onde deu entrada duas vezes em dois dias com a filha que sofre de esquizofrenia e estava com uma infecção renal e não conseguiu ser atendida. Escreveu uma queixa no livro de reclamações e conta a história a O MIRANTE para tentar alertar a comunidade de que alguma coisa tem de ser feita para melhorar o funcionamento daquela unidade de saúde. Helena Ribeiro é ajudante de lar mas está de baixa a recuperar de uma depressão. Vive sozinha e sustenta três filhos, um de três anos, outro de dez e uma filha que tem 22 anos e sofre de esquizofrenia e tendências suicidas. A jovem já esteve internada várias vezes na psiquiatria do hospital e tudo corria bem enquanto a gestão da unidade de saúde era feita pela José de Mello Saúde. Desde que entrou a gestão pública, lembra Helena Ribeiro, ainda estão para encontrar um psicólogo que possa seguir e manter a terapia que a filha precisa.

