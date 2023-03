Grupo de Dadores de Sangue de Pernes com mais de mil colheitas em 2022

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes elegeu os seus novos corpos sociais. Na presidência e vice-presidência da direcção continuam Mário Gomes e Susana Veiga Branco, tendo como secretário Paulo Chora. A assembleia-geral é presidida por Fernando Gomes e o conselho fiscal é liderado por Manuel Goulart Vargas. António Lopes Anjinho foi o mandatário da lista.

Na mesma assembleia-geral foram aprovados por unanimidade o relatório de actividades e o relatório e contas do ano de 2022, com voto de louvor e aclamação para a direcção. No ano passado, o Grupo de Dadores de Sangue de Pernes teve 1.372 dadores inscritos para dádivas de sangue e registou 1.059 colheitas de sangue, sendo 150 dadores de primeira vez.

Com 26 anos de actividade, o grupo tem já definida a calendarização e localização das recolhas de sangue a promover com a colaboração do Instituto Português do Sangue e Transplantação. Vai também promover acções de sensibilização para a dádiva de sangue e dar continuidade a projectos como os da recolha de tampinhas e fornecimento de material ortopédico a custo zero, passeios de convívio ao longo do ano, festa do dador e outras acções e eventos.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes agradece a todas as entidades com quem tem colaborado e está totalmente receptivo a mais entidades e colaboradores que se queiram associar ao grupo para novos locais de sensibilização e promoção da dádida e de recolhas de sangue.