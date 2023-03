Mulheres em cargos de liderança ainda é assunto de discussão

As mulheres têm que se esforçar mais do que os homens para chegar a lugares de topo mas essa realidade tem-se esbatido tal como as diferenças salariais. Palestra que assinalou o Dia Internacional da Mulher em Santarém juntou oito vozes que são exemplos de liderança no feminino.

Palestra organizada pela Câmara de Santarém juntou oito vozes no feminino no Dia Internacional da Mulher

A luta pela igualdade tem dado resultados na sociedade, embora ainda subsistam velhos estigmas e preconceitos. Palestra que assinalou o Dia Internacional da Mulher em Santarém juntou oito vozes que são exemplos de liderança no feminino.

Os estudos e as estatísticas demonstram que ainda existem diferenças salariais entre homens e mulheres em alguns sectores de actividade, embora o panorama esteja a mudar aos poucos. A ideia foi transmitida por Salomé Rafael, presidente do conselho de administração da Escola Profissional do Vale do Tejo e dirigente associativa. Salomé Rafael foi uma das participantes na palestra “O impacto das mulheres no mundo actual”, organizada pela Câmara de Santarém, que decorreu na manhã de 8 de Março, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

